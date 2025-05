Ponte Lega ricuce col Quirinale | il Mit al lavoro su modelli antimafia più rigidi

Il ponte tra Lega e Quirinale si riapre, con il MIT al lavoro su modelli antimafia più rigidi. Dopo la correzione del Decreto Infrastrutture da parte del Quirinale, Salvini critica la stretta, definendola una "scusa" per cancellare norme contro la criminalità. La tensione tra politica e istituzioni si fa sentire, mentre l’obiettivo resta rafforzare la sicurezza nel settore infrastrutturale.

Il Decreto legge Infrastrutture è stato emanato dopo la correzione della norma da parte del Quirinale. Il Ministro leghista, Matteo Salvini, ritiene che la stretta del Colle sia una "scusa" con cui sarebbe stata "cancellata una norma contro la criminalità"

Ponte, Lega ricuce col Quirinale: “Su deroghe antimafia accoglieremo i suggerimenti”

Il ponte tra la Lega e il Quirinale si rafforza dopo le modifiche del Decreto Infrastrutture, consolidate con la correzione del Colle.

Ponte sullo Stretto, tensione Lega-Colle. Salvini: “Bloccata la norma per rafforzare i controlli antimafia”. Ma il Quirinale: “Li avrebbe ridotti”

Tensione tra Lega e Quirinale sul decreto Infrastrutture e il ponte sullo Stretto. La norma per rafforzare i controlli antimafia, proposta dal governo, è stata bloccata dal Quirinale, ridimensionando le deleghe nel settore.

Ponte sullo Stretto, scontro tra Salvini e Quirinale sui controlli antimafia: la norma salta dal decreto, la Lega rilancia con un emendamento

Il dibattito sul ponte sullo Stretto si scontra con le tensioni tra Salvini e il Quirinale. La Lega ripropone con un emendamento le norme sui controlli antimafia, rcontrando le preoccupazioni del Quirinale sul rischio di indebolire i controlli ordinari.

Il Ponte delle polemiche. Salvini rilancia la sfida al Quirinale

Segnala msn.com: Il vicepremier: "Non penso che il Colle sia contro gli organismi antimafia. L’emendamento è pronto". Opposizioni all’attacco del leader leghista. Ma anche tra gli alleati del centrodestra c’è freddezz ...

Ponte sullo Stretto, dietrofront Lega: seguiremo il Colle

Secondo repubblica.it: Salvini in mattinata: non penso che il Quirinale sia contro l’antimafia. Contatti con Meloni, poi la nota più conciliante ...

Ponte sullo Stretto, Lega: “norma antimafia in Parlamento”/ Salvini risponde al Quirinale: “rigore massimo”

Scrive ilsussidiario.net: Lega (senza alzare i toni) risponde allo stop del Quirinale per il Ponte sullo Stretto: “norma antimafia la ripresenteremo in Parlamento” ...