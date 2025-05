Playoff Serie B | orari probabili formazioni e dove vedere le semifinali di ritorno

Sabato 24 maggio 2025 si giocano le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, decisive per l'accesso alla finalissima. Cremonese-Juve Stabia e Spezia-Catanzaro si sfideranno rispettivamente allo Zini e al Picco, con orari impostati alle 17:15 e alle 19:30. Ecco orari, probabili formazioni e dove seguire live le emozioni di questa fase cruciale.

Roma, 24 maggio 2025 – Tutto pronto per le semifinali di ritorno dei playoff di Serie B, prima di lasciare spazio alla finalissima. Le gare tra Cremonese e Juve Stabia e tra Spezia e Catanzaro andranno in scena domani: la prima allo Zini alle 17:15, mentre la seconda al Picco alle 19:30. Le due partite saranno tutt'altro che simili: a seguito della sconfitta dell'andata, la Cremonese è costretta a ribaltare il risultato, ma può accontentarsi anche di una vittoria con un solo gol di scarto, dato che la classifica gioca a suo vantaggio. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le semifinali di ritorno

Altri articoli sullo stesso argomento

Playoff Serie B: date, orari e tutto quello che c'è da sapere

Il sipario è calato sul campionato di Serie B, conclusosi con il recupero della 34esima giornata. Ora l'attenzione si sposta ai playoff, un appuntamento cruciale per le squadre in cerca di promozione.

Playoff Serie A basket 2025: accoppiamenti dai quarti alla finale, calendario, orari, tv

Una cosa è certa: la semifinale tra Virtus Bologna e Olimpia Milano promette scintille, ma segna anche la fine del sogno di una finale scudetto tra queste due storiche rivali.

Basket, Serie A: al via i playoff. Orari e dove vedere le gare più attese

...corsa per il titolo nel campionato di Serie A di basket. Con la Virtus Bologna in testa, l'attesa cresce per le sfide che terranno col fiato sospeso gli appassionati.

DATE, ORARI E REGOLAMENTO:TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU PLAYOFF E PLAY-OUT!

Video DATE, ORARI E REGOLAMENTO:TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU PLAYOFF E PLAY-OUT! Video DATE, ORARI E REGOLAMENTO:TUTTO QUELLO CHE C'È DA SAPERE SU PLAYOFF E PLAY-OUT!

Se ne parla anche su altri siti

Playoff Serie B: orari, probabili formazioni e dove vedere le semifinali di ritorno

Scrive sport.quotidiano.net: Domani si giocheranno sia Cremonese – Juve Stabia che Spezia – Catanzaro: la prima alle 17:15, la seconda alle 19:30 ...

Catanzaro-Spezia playoff Serie B, dove vederla in TV e diretta streaming: orario e canale TV

Come scrive fanpage.it: Catanzaro-Spezia è la gara d'andata delle semifinali dei playoff di Serie B: la gara dello stadio Nicola Ceravolo tra le squadre di Caserta e D'Angelo ...

Serie B, date e orari di playoff e playout: il calendario completo

Lo riporta msn.com: I risultati dei recuperi della 34esima giornata di campionato definiscono la classifica della Serie B 2024/25. Una volta registrate le retrocessioni in C di Cittadella e Sampdoria, riflettori puntati ...