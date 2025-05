Planet hulk ottiene finalmente il colpo di scena atteso da 19 anni

Dopo 19 anni, Planet Hulk riceve il colpo di scena tanto atteso, segnando l’inizio di una minaccia intergalattica nell’universo Marvel. Con protagonisti di spicco e un'epica guerra incombente, il nuovo arco narrativo vede She-Hulk al centro della scena, chiamata a difendere un pianeta devastato in una battaglia che potrebbe cambiare per sempre il destino cosmico.

l'universo marvel sotto la minaccia di una guerra intergalattica. Il mondo Marvel si prepara ad affrontare un conflitto epico che coinvolge pianeti e personaggi di grande rilievo. La recente uscita del nuovo arco narrativo introduce She-Hulk come protagonista, chiamata a proteggere un pianeta devastato dalla guerra, in un contesto che si preannuncia estremamente complesso e pericoloso. La narrazione si concentra sulla figura di Jennifer Walters, che si troverà a dover affrontare sfide diverse rispetto ai suoi predecessori, con l'obiettivo di mantenere la fragile pace di un mondo in bilico tra caos e speranza.

