Più sicurezza sul Sebino con pompieri e volontari

Più sicurezza sul Sebino grazie alla collaborazione tra vigili del fuoco, volontari e associazioni. Con la convenzione firmata dall’Autorità di bacino di Sarnico, i volontari pattugeranno spiagge e acque da giugno a settembre, garantendo un’estate più sicura sul lago d’Iseo. Un intervento fondamentale per tutelare turisti e residenti, rafforzando prevenzione e assistenza nel territorio.

Più sicurezza sul lago d’Iseo grazie alla convenzione firmata dal presidente dell’Autorità di bacino di Sarnico con i vigili del fuoco di Bergamo e Brescia e una quindicina di associazioni. I volontari opereranno da inizio giugno a fine settembre, pattugliando le spiagge e le acque. "In questo progetto – ha spiegato Alessio Rinaldi, presidente di Adb – abbiamo investito 65mila euro, 40mila dei quali finanziati dalla Regione. L’obiettivo è assicurare giornate tranquille a quanti vorranno frequentare i nostri laghi". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più sicurezza sul Sebino con pompieri e volontari

Articoli recenti che potrebbero piacerti

L'intervento per garantire più sicurezza lungo via Provinciale

L'Amministrazione di Ballabio sta intensificando gli sforzi per garantire maggiore sicurezza stradale ai pedoni.

L'intervento per garantire più sicurezza lungo via Provinciale

L'Amministrazione di Ballabio si impegna a potenziare la sicurezza stradale lungo via Provinciale, con particolare attenzione ai pedoni.

Furti, risse e spaccio: controlli rafforzati per la sicurezza. Ma serve più videosorveglianza

Negli ultimi mesi, San Felice Circeo e Priverno hanno assistito a una preoccupante escalation di furti, risse e spaccio, spingendo le autorità locali a richiedere un potenziamento dei controlli e una maggiore videosorveglianza.

EDILIZIA SICURA 360° P08 "Al Fuoco Al Fuoco.."