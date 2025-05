Più accessibile il Chiostro del Voltorre

La Provincia e il Comune di Gavirate hanno firmato un accordo fino al 2029 per valorizzare il Chiostro di Voltorre. Questa collaborazione mira a rendere il monumento più accessibile e fruibile, promuovendone la tutela e la valorizzazione, e coinvolgendo la comunità locale in un progetto condiviso per preservare e vivere il patrimonio storico.

La Provincia e il Comune di Gavirate hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per la valorizzazione del Chiostro di Voltorre. La convenzione, valida fino al 31 dicembre 2029, definisce un quadro strutturato per la gestione condivisa del complesso monumentale. Il bene storico è di proprietà di Villa Recalcati, che ha investito negli anni in restauri conservativi per restituirlo alla fruizione pubblica. La nuova intesa rafforza l’obiettivo comune di promuovere il chiostro come luogo di cultura, incontro e partecipazione civica. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Più accessibile il Chiostro del Voltorre

