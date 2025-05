Pistole rapine a bar e coppiette da piazza Mercato a Posillipo | cosa è accaduto nella notte dello scudetto

Durante i festeggiamenti per lo scudetto del Napoli, la Questura di Napoli ha intensificato i controlli. Nella notte, sono state sequestrate pistole, arrestate quattro persone e un'altra fermata, tra rapine nei bar e movimentata presenza in piazza Mercato a Posillipo. L'intervento ha garantito ordine e sicurezza pubblica, contrastando comportamenti criminosi durante i festeggiamenti.

Nell'ambito dei servizi predisposti dalla Questura di Napoli volti a garantire l'ordine e la sicurezza pubblica durante i festeggiamenti per la vittoria scudetto della squadra partenopea, personale della Polizia di Stato ha tratto in arresto 4 persone e ne ha sottoposta un'altra a fermo di.

