Pio Esposito da record | numeri come Yamal statistiche clamorose

Pio Esposito da record: numeri da capogiro e statistiche clamorose che fanno sognare. L’attaccante dello Spezia, in allenamento con l’Inter, ha attirato l’attenzione con una super stagione. La Gazzetta dello Sport evidenzia i suoi risultati sorprendenti, mentre i dirigenti nerazzurri valutano il futuro del talento, già protagonista di numeri daYamal e prestazioni da sogno.

Pio Esposito fa sognare: i numeri da capogiro dell’attaccante dell’Inter con la maglia dello Spezia. La super stagione di Pio Esposito non è passata inosservata. E l’ Inter si appresta a decidere sul futuro del talento. Così scrive La Gazzetta dello Sport: «I numeri di Esposito sono incredibili: in Europa è il terzo giocatore nato dopo il 2004 a raggiungere quota 20 tra gol e assist quest’anno. Prima di lui ci sono riusciti soltanto Yamal e Kroupi del Lorient» Pio Esposito non ha alcuna intenzione di fermarsi. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Pio Esposito da record: numeri come Yamal, statistiche clamorose

Spezia, Pio Esposito trascinatore! Ora il sogno chiamato A

Lo Spezia, guidato dal talentuoso Pio Esposito, vive un momento magico nel campionato di Serie B, puntando dritto ai playoff per la promozione in A.

Pio Esposito scala la classifica marcatori in Serie B, altro gol con lo Spezia!

Francesco Pio Esposito continua a brillare con lo Spezia, segnando un altro gol contro il Cosenza e scalando la classifica marcatori della Serie B.

