Pino Insegno e la battuta infelice su Sinner | Gli auguro un raffreddore

Durante la presentazione della nuova stagione di “Reazione a Catena”, Pino Insegno ha fatto una battuta infelice su Sinner, augurandogli un raffreddore. La frase ha suscitato reazioni e commenti, accendendo il dibattito sulla sensibilità delle parole pubbliche di personaggi dello spettacolo.

Durante la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di "Reazione a Catena", Pino Insegno si dice prontissimo a tornare.

Pino Insegno, amara battuta su Sinner al Roland Garros: “Gli auguro un raffreddore, spero non vinca”

Durante la conferenza stampa di "Reazione a catena", il conduttore Rai Pino Insegno ha fatto una battuta su Jannik Sinner, in attesa della finale al Roland Garros.

REAZIONE A CATENA 2025: NUOVI GIOCHI E STUDIO NEL GAME SHOW DI RAI1 CON PINO INSEGNO

Torna su Rai1 nel giugno 2025 “Reazione a Catena”, il game show di successo condotto da Pino Insegno.

Pino Insegno torna con ‘Reazione a catena’ e replica alle critiche: “Bassi ascolti? Non devo dimostrare nulla”

Pino Insegno torna alla guida di ‘Reazione a catena’ per il secondo anno. Rispondendo alle critiche sugli ascolti bassi, il conduttore afferma: “Non devo dimostrare nulla”.

