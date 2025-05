Pierluigi Diaco vuole riproporre Non è la Rai ma con over70 | Sto cercando un’Ambra di 87 anni

Pierluigi Diaco sogna di riportare in tv "Non è la Rai", questa volta con un team di donne over70. Durante il festival della TV di Dogliani, il conduttore ha rivelato di cercare un’Ambr... di 87 anni e ha condiviso di aver superato un periodo difficile di depressione, annunciando così un progetto originale e speciale.

Al festival della tv di Dogliani, Pierluigi Diaco ha rivelato che sta pensando di riportare Non è la Rai in tv, ma con delle donne over70. Ha confessato poi di aver superato un brutto periodo di depressione L'articolo Pierluigi Diaco vuole riproporre Non è la Rai ma con over70: “Sto cercando un’Ambra di 87 anni” proviene da Il Difforme. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Pierluigi Diaco vuole riproporre Non è la Rai ma con over70: “Sto cercando un’Ambra di 87 anni”

