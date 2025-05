piazze di cinema il ciak con l eliseo

Il cinema Eliseo sarà protagonista di Piazze di Cinema nel 2025 e 2026, gestendo l'organizzazione, la direzione artistica e la comunicazione dell'evento con un investimento di 67.199 euro. Questo risultato nasce da una procedura negoziata senza bando avviata a marzo dal settore interessato, confermando l'impegno nel valorizzare la cultura cinematografica nelle piazze.

Sarà il cinema Eliseo a gestire per il 2025 e il 2026 il servizio di organizzazione, direzione artistica e comunicazione della manifestazione ' Piazze di cinema ' per un importo complessivo di 67.199,00 euro. È questo l'esito della procedura negoziata senza bando avviata nel mese di marzo dal settore Biblioteca Malatestiana e Cultura del Comune di Cesena. Nata nel 2011 con l'idea di mettere al centro la visione comunitaria del cinema, e cresciuta di anno in anno (con le sole eccezioni del 2020-2021, in cui è stata sospesa nel pieno della pandemia, e del 2023 a seguito dell'alluvione), la rassegna, a cavallo fra giugno e luglio, anima il centro città proponendo pellicole particolarmente apprezzate dal grande pubblico e favorendo l'incontro tra gli spettatori e i protagonisti dei film in programmazione: attori, registi, sceneggiatori, fra i quali l'ospite dell'anno.