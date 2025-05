Piazza Siena in campo anche cavalli rinati da progetto Fise-Masaf

A Villa Borghese si svolgono le emozionanti finali dell’Italia Polo Challenge, un circuito di arena polo organizzato da Fise e The Chukker Company. Tra le curiosità, spuntano anche dei cavalli rinati grazie al progetto Fisemaf, che testimoniano come sport e riabilitazione possano unirsi per creare opportunità di rinascita e speranza.

Roma, 24 mag. (askanews) – Al Galoppatoio di Villa Borghese è il giorno delle finali di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato da Fise e The Chukker Company. In questi giorni di gare, gli spettatori più attenti – spiega una nota – hanno osservato anche un ulteriore dettaglio: i numeri disegnati sulle zampe di alcuni cavalli scesi in campo al Galoppatoio. Quei numeri stanno a indicare i cavalli riaddestrati per il polo e che sono parte di un progetto presentato da Patricio Rattagan, ideatore di Italia Polo Challenge, e che vede protagoniste la Fise (Federazione Italiana Sport Equestri), il Masaf e Save the Horse, associazione di volontariato per la tutela, la protezione, la salvaguardia e il benessere dei cavalli. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Equitazione: la lista delle nazioni presenti al Piazza di Siena 2025

L'attesa per il Piazza di Siena 2025, il prestigioso concorso equestre di salto ostacoli a Roma, cresce.

Piazza di Siena, un incontro tra sport, arte e natura

Piazza di Siena, nel cuore di Roma, diventa un palcoscenico dove sport, arte e natura si fondono in un unicum straordinario.

Piazza di Siena, tutto pronto per la 92esima edizione, in gara i migliori cavalieri al mondo

Piazza di Siena si prepara a ospitare la 92esima edizione del prestigioso concorso ippico, dal 21 al 25 maggio presso Villa Borghese.

Cosa riportano altre fonti

Piazza Siena, in campo anche cavalli “rinati” da progetto Fise-Masaf

Scrive askanews.it: Roma, 24 mag. (askanews) – Al Galoppatoio di Villa Borghese è il giorno delle finali di Italia Polo Challenge, il circuito di arena polo organizzato da Fise e The Chukker Company. In questi giorni di ...

Marie Ferrero dalla Nutella ai cavalli, vince a Piazza di Siena

Come scrive msn.com: (ANSA) - ROMA, 24 MAG - Doveva essere solo un test su un campo prestigioso e di altissimo livello tecnico. Ma per Marie Eder Ferrero - uno dei volti più giovani della famiglia piemontese leader dell'i ...

Polo: a Piazza di Siena la finale è Harpa Veeam contro Fope

Segnala msn.com: Al Galoppatoio di Villa Borghese è il giorno delle finali di 'Italia Polo Challenge', il circuito di polo organizzato dalla Federazione italiana sport equestri (Fise) e The Chukker Company. (ANSA) ...