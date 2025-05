Piano City Milano Francesco Cavestri | Io Willie Peyote e il ‘disordine’ La curiosità? È la chiave per sopravvivere

Il 24 maggio 2025 a Milano, Francesco Cavestri e Willie Peyote si esibiscono a Piano City, portando sul palco il ‘Disordine’. Un evento che celebra la curiosità come chiave di sopravvivenza, unendo lirismo, sperimentalismo e raffinatezza musicale, tra influenze di Coltrane, Radiohead, Morricone e Sakamoto. Un viaggio sonoro tra tradizione e innovazione, per riscoprire il potere trasformativo della musica.

Milano, 24 maggio 2025 – Il lirismo di John Coltrane, lo sperimentalismo dei Radiohead, la grana elettronica dei Massive Attack. Ma anche l’eleganza di Ennio Morricone e la sensibilità rarefatta di Ryuichi Sakamoto. Un tappeto musicale che rispolvera (e rilegge) anche “Bittersweet Symphony“ e “Livin’ on a prayer“. Emisferi solo all’apparenza distanti. Un “ disordine “ che “deriva da una mancanza di confini, letta come esigenza di conoscenza”. Entropia. Che non è soltanto il nome del brano firmato dal pianista Francesco Cavestri con Willie Peyote. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Piano City Milano, Francesco Cavestri: “Io, Willie Peyote e il ‘disordine’. La curiosità? È la chiave per sopravvivere”

