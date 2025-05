Pettini disagi senza fine Crolla un pannello di legno La protesta dei genitori

L’ultimo episodio di disagi alla scuola Pettini di via della Pieve rivela ancora una volta la fragilità delle condizioni dell’edificio. Dopo anni di ritardi e problemi persistenti, un pannello di legno pressato crolla, scatenando la protesta dei genitori. Una situazione che evidenzia le criticità di un’istituzione scolastica ormai al limite, con le tensioni che crescono tra genitori e amministrazione.

L’ultima follia della Pettini: crolla un pannello di legno pressato negli spazi esterni alla scuola. Genitori nuovamente sul piede di guerra. I problemi alla scuola di via della Pieve non finiscono mai. Dopo gli otto anni di ritardi sulla consegna dei lavori, e l’inondazione del parcheggio che sembra un lago, ora c’è questo nuovo disagio: gli spazi esterni sono ancora cantiere, fatiscente per di più. Sono le famiglie a protestare con forza nei confronti dell’amministrazione e a chiedere di risolvere una volta per tutte la questione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pettini, disagi senza fine. Crolla un pannello di legno. La protesta dei genitori

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

COPPA ITALIA: CANALE 5 RIFIATA DA UNA CRISI SENZA FINE, ALMENO PER UNA SERATA

La 78ª edizione della Coppa Italia giunge al suo epilogo, regalando a Canale 5 una pausa dalla crisi.

Eurovision, la splendida notizia arriva a fine serata: Italiani senza parole

La serata di ieri ha portato gioia e emozione agli italiani durante la prima semifinale dell'Eurovision Song Contest 2025, trasmessa su Rai Due.

Paganelli, ritardi senza fine: anche per questa estate Novoli resta senza piscina

L'estate di Novoli si tinge di delusione: la piscina Paganelli, dopo anni di attese e ritardi interminabili, ha riaperto solo per un breve periodo, per poi chiudere nuovamente.

CONTROESODO DI PASQUETTA DA INCUBO CODE CHILOMETRICHE E DISAGI SENZA FINE

Video CONTROESODO DI PASQUETTA DA INCUBO CODE CHILOMETRICHE E DISAGI SENZA FINE Video CONTROESODO DI PASQUETTA DA INCUBO CODE CHILOMETRICHE E DISAGI SENZA FINE

Altre fonti ne stanno dando notizia

Pettini, disagi senza fine. Crolla un pannello di legno. La protesta dei genitori. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online