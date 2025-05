Pesca quasi due milioni per le nuove startup | Così si incentivano i giovani a investire

La regione investe quasi due milioni di euro per sostenere le nuove startup nel settore della pesca, incentivando i giovani a investire e rafforzando la pesca sostenibile sotto il profilo economico, sociale e ambientale. I due bandi approvati dalla giunta regionale, finanziati dal Programma Feampa 2021-27, puntano a promuovere un settore più innovativo e responsabile.

Rafforzare le attività di pesca sostenibile sul piano economico, sociale e ambientale. È questo l’obiettivo dei due bandi approvati dalla giunta regionale, finanziati attraverso il Programma nazionale Feampa (Fondo Europeo per gli Affari Marittimi, la Pesca e l’Acquacoltura) 2021-27, per una cifra complessiva di oltre 1,6 milioni. Di queste risorse, volte a fornire un aiuto per il primo acquisto di un peschereccio, un sostegno per la creazione di startup di imprenditori tra i 18 e 40 anni, e contributi per incrementare la competitività delle imprese di piccola pesca costiera, il 50% sono dell’Unione europea, il 35% statali, il 15% regionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesca, quasi due milioni per le nuove startup: "Così si incentivano i giovani a investire"

