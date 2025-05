Pesante penalità per Hamilton cambia la griglia di partenza del GP Monaco | è colpa della Ferrari

Una pesante penalità per Hamilton cambia la griglia di partenza del GP Monaco, causando polemiche. La colpa è attribuita alla Ferrari, poiché il pilota è stato punito per aver impedito a Verstappen durante le qualifiche. La FIA ha precisato che il messaggio radio non giustifica l'incidente. Continua a leggere per i dettagli.

Il pilota della Ferrari punito per impedig su Max Verstappen durante le qualifiche. "Il fatto che il messaggio radio sia stato la causa dell'impedimento non costituisce un'attenuante". 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Pesante penalità per Hamilton, cambia la griglia di partenza del GP Monaco: è colpa della Ferrari

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

LIVE F1, GP Emilia-Romagna 2025 in DIRETTA: vittoria pesante per Verstappen, quarto Hamilton. Leclerc paga la Safety Car

Segui con noi in diretta il GP Emilia-Romagna 2025 di F1, una gara ricca di emozioni con Verstappen vittorioso e Hamilton in rimonta.

Magnanelli dopo Fiorentina Juve Primavera: «Passivo pesante ma non cambia il mio giudizio sui ragazzi. Non dimenticherò mai le emozioni di questa annata, sono orgoglioso del loro percorso»

Nonostante il pesante passivo contro la Fiorentina, il giudizio sui giovani della Juve Primavera rimane positivo.

Con l’ok definitivo al dl Elezioni i fuori sede nel 2025 votano ai referendum: cosa cambia e come fare domanda

Con l'approvazione definitiva del decreto Elezioni, nel 2025 i fuori sede potranno votare ai referendum, anche se lontani dal comune di residenza.

Cambia la griglia di partenza del GP di Spagna della Formula 1: pesante penalità dopo le qualifiche