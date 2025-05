Permessi retribuiti per motivi personali Tribunale di Taranto | ‘Nessuna discrezionalità del DS’

Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto ha riaffermato che i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto soggettivo del lavoratore, inattaccabile dalla discrezionalità del dirigente scolastico. Questa decisione evidenzia l'importanza del rispetto delle tutele individuali nel settore scolastico, ribadendo che tali permessi devono essere riconosciuti e garantiti senza limitazioni arbitrarie.

Con la sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto ha riaffermato un principio chiave in ambito scolastico: i permessi retribuiti per motivi personali sono un diritto soggettivo del lavoratore e non possono essere subordinati alla discrezionalità del dirigente scolastico. Questa decisione arriva a chiarire un contesto giuridico finora segnato da interpretazioni contrastanti tra . Permessi retribuiti per motivi personali, Tribunale di Taranto: ‘Nessuna discrezionalità del DS’ Scuolalink. 🔗 Leggi su Scuolalink.it

Altri articoli sullo stesso argomento

Bosco Ospizio, l’assessore Pasini:: "Conad ha depositato permessi di costruire"

Il progetto del nuovo centro commerciale in via Emilia Ospizio prende forma: dopo la firma della convenzione il 13 novembre scorso, l'assessore Pasini annuncia che Conad ha depositato i permessi di costruire al Sue.

Caso Emanuele De Maria, per la procura «aveva pianificato tutto». I permessi per il lavoro esterno al vaglio del ministero della Giustizia

Emanuele De Maria aveva orchestrato un piano di violenza. La tragica sequenza si è svolta nel Parco Nord di Milano, dove la 50enne Chamila Wijesuriya è stata trovata morta, seguita dall'accoltellamento del 51enne Hani Nasr, gravemente ferito.

De Maria, femminicidio e suicidio choc. Forza Italia attacca la magistratura: “Valutazioni sbagliate sui permessi”

Il tragico femminicidio di Chamila Dona Arachchilage Wijesuriya, seguito dal suicidio di Emanuele De Maria, getta ombre sulla gestione dei permessi per i detenuti.

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari - art. 15 CNLL

Video Permessi retribuiti per motivi personali e familiari - art. 15 CNLL Video Permessi retribuiti per motivi personali e familiari - art. 15 CNLL

Approfondimenti da altre fonti

Permessi per motivi di lutto, docenti e personale Ata. Ecco chi può fare richiesta, quanti giorni toccano e come giustificare l’assenza; Ferie del personale docente a tempo indeterminato e determinato: ultime novità ed esempi di calcolo; Permessi negati al personale scolastico: quando il DS viola i diritti contrattuali; Per me potete rimanere a casa col deambulatore | Piantedosi distrugge la legge 104, polverizzati tutti i fondi. 🔗Ne parlano su altre fonti

Permessi retribuiti per motivi personali e familiari dei docenti: facciamo il punto

Secondo flcgil.it: nessuna modifica è intervenuta sui permessi retribuiti previsti dal contratto; nessuna modifica è intervenuta sulla possibilità di fruire di ulteriori sei giorni per motivi personali o familiari; le ...

Permessi retribuiti: per il Tribunale di Taranto nessuna discrezionalità

Si legge su tecnicadellascuola.it: Con sentenza del 22 maggio 2025, il Tribunale di Taranto è tornato sulla questione dei permessi per motivi personali. Com’è noto, sulla questione si scontrano le tesi dei sindacati (secondo cui il per ...

Utilizzo dei permessi retribuiti per motivi urgenti: tutto ciò che bisogna sapere

Da finanzanews24.com: o altre urgenze personali. In Italia, l’utilizzo dei permessi retribuiti per motivi urgenti o personali è regolamentato sia dalla legislazione nazionale che dai contratti collettivi di lavoro (Ccnl), ...