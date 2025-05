Periferie abbandonate vanno riportate al centro degli impegni dell’amministrazione comunale

Le periferie abbandonate di Santa Maria Capua Vetere richiedono una maggiore attenzione da parte dell’amministrazione comunale. Raffaele Aveta, capogruppo di Alleanza per la città-Movimento 5 Stelle, sottolinea come sia urgente mettere le periferie al centro degli investimenti e delle politiche, affinché possano essere recuperate e valorizzate, restituendo dignità e vitalità a queste aree strategiche della città.

Il tema delle periferie al centro della polemica politica a Santa Maria Capua Vetere. A puntare il dito contro l'amministrazione comunale è Raffaele Aveta, capogruppo di Alleanza per la città-Movimento 5 Stelle: "Le periferie devono essere riportate al centro degli impegni dell'amministrazione.

