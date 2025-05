Pergola il dg provvisorio è Carlo Calabretta

Il DG provvisorio della Pergola è Carlo Calabretta. La Fondazione Teatro della Toscana, responsabile dei teatri di Pergola, Rifredi ed Era di Pontedera, riparte sotto la sua guida. Dopo il recente Cda, si è conclusa positivamente la conciliazione con il precedente direttore Marco Giorgetti, segnando una nuova fase per la gestione dei prestigiosi spazi teatrali.

La Fondazione Teatro della Toscana, che gestisce i teatri della Pergola, di Rifredi e l’Era di Pontedera, riparte da Carlo Calabretta. Si è svolto ieri il Cda della Fondazione che "ha preso atto dell’avvenuta conciliazione con il direttore generale Marco Giorgetti conclusasi secondo il mandato ricevuto nella precedente seduta di lunedì scorso" si legge nella nota che annuncia il nuovo direttore. "Ai fini della continuità della gestione è stata affidata la direzione ad interim al dirigente della Fondazione Carlo Calabretta fino a espletamento del percorso per individuazione direttore" recita la nota. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Pergola, il dg provvisorio è Carlo Calabretta

Pergola e Giorgetti, strappo finale. Ma il Dg prova a smentire. In mattinata l’incontro decisivo

Si legge su lanazione.it: Se poi si guarda il pelo nell’uovo, o il cavillo legale, è vero che all’ordine del giorno di ieri il Cda della Pergola non aveva la decisione sul destino del dg, che avrebbe altri due anni e ...