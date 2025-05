Perché skin tint è una delle parole beauty più cercate su Google?

Perché "skin tint" è tra le parole più cercate su Google? Grazie a Google Trend Glimpse, piattaforma che analizza le ricerche online, scopriamo che negli ultimi tempi il termine ha riscosso crescente interesse nel mondo beauty. A differenza di BB cream, CC cream o fondotinta, lo skin tint rappresenta una nuova tendenza per un incarnato naturale e luminoso.

Per chi non lo sapesse esiste una piattaforma, Google Trend Glimpse, che racconta i dati in merito alle parole cercate su Google. Nel mondo beauty, negli ultimi tempi sembra aver acquisito popolarità la ricerca di “skin tint”, un prodotto che non è una BB cream, una CC cream, o un fondotinta. Insomma, un prodotto apposito che, come dice la parola, si fonde alla pelle per mantenerla leggera: un ibrido tra skincare e make-up. Cos’è una skin tint e perché ha conquistato il mondo del beauty. Le abbiamo viste anche nelle ultime passerelle, e con l’avvento della glass skin sono diventate un vero e proprio must have per uniformare senza appesantire. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Perché “skin tint” è una delle parole beauty più cercate su Google?

