Perché oggi migliaia di persone stanno esponendo dei lenzuoli dalle finestre in solidarietà per la Palestina

Oggi, sabato 24 maggio, migliaia di italiani espongono lenzuoli bianchi dalle finestre in segno di solidarietà per la Palestina, rompendo il silenzio sulla tragedia in atto. Un gesto simbolico e potente per chiedere fine ai bombardamenti israeliani su Gaza e Cisgiordania, sensibilizzando l’opinione pubblica e mostrando vicinanza alle vittime di una carneficina che dura da troppo tempo.

