Perché il Gp di Monte Carlo ha ancora senso

Il GP di Monte Carlo mantiene il suo fascino inalterato, tra legacy storica e atmosfera unica. Nonostante le sfide e i cambiamenti nelle monoposto, la gara continua a rappresentare l’eccellenza, il glamour e la sfida tecnica, rendendola un simbolo senza tempo nel circus della Formula 1. Un’occasione per unire sport, eleganza e tradizione in un contesto inconfondibile.

Ogni volta che la Formula 1 torna a Monte Carlo, rispunta la stessa domanda: ha ancora senso correre a 300 all’ora tra hotel extralusso, ristoranti stellati, elegantissime boutique e yacht da favola ancorati alla banchina? Le monoposto si sono allargate e allungate così tanto che ci sono punti lungo i 3.337 metri del percorso dove due auto affiancate non possono passare, tanto che per evitare di trasformare la gara in una lunga processione si è deciso da quest’anno di rendere obbligatori due cambi gomme. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - Perché il Gp di Monte Carlo ha ancora senso

