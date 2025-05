Perché gli italiani non spendono anche se i redditi sono saliti

Nonostante l’aumento dei redditi, gli italiani continuano a non spendere, svelando un comportamento sorprendente. Popolo di economisti, preferiscono mantenere il risparmio nonostante le aspettative di ripresa dei consumi dovute a inflazione sotto controllo e segnali positivi dell’economia nel 2024. Ma cosa frena veramente la spesa degli italiani in questi anni di opportunità?

All'elenco mancava anche questa: gli italiani, popolo di economisti. Così, mentre ci si aspettava una ripresa dei consumi — complice il calo dell'inflazione (almeno fino all'annunciata guerra dei dazi di Donald Trump, ma qui siamo già nel 2025) — e con un'economia che nel 2024 ha mostrato segnali di tenuta, l'occupazione in crescita, i bilanci familiari in lieve miglioramento e i salari in timida ripresa, il risultato è stato sorprendente: per il secondo anno consecutivo, le famiglie italiane hanno scelto di non spendere, tenendo ben chiuso il portafogli.

