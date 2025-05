Pensione di guerra perde lo Stato Riceve 53mila euro in più | Li può tenere è in buona fede

Ravenna, 24 maggio 2025 – Un'ultranovantenne ravennate, beneficiaria di pensione di guerra di reversibilità, si trova al centro di una controversia dopo aver ricevuto circa 53 mila euro in più. La donna, in buona fede, ha deciso di conservarli, ma ora si trova a dover restituire la somma, dopo aver scoperto l’errata attribuzione. La vicenda solleva questioni sulla gestione dei fondi pubblici e la fiducia nelle istituzioni.

Ravenna, 24 maggio 2025 – Ultranovantenne ravennate e beneficiaria di pensione di guerra di reversibilità perché orfana inabile e segnata da disagio economico. Tutto bene finché il 2 settembre dell’anno scorso non le è stato comunicato che avrebbe dovuto restituire quasi 53 mila euro incassati nonostante per ben nove anni di fila (dal 2015 al 2023) avesse superato il reddito limite previsto dalla legge. Soldi che lo Stato le aveva dato nonostante non le spettassero. Ma la Corte dei Conti ha dato ragione al ricorso che la signora - attraverso l’avvocato Massimiliano Ricci Mingani - aveva fatto contro il ministero dell’Economia e delle Finanza. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pensione di guerra, perde lo Stato. Riceve 53mila euro in più: “Li può tenere, è in buona fede”

