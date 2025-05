PAZZESCO TOTTI | annuncio ufficiale sulla sua nuova avventura | Ha già visto la bozza del contratto

Pazzesco Totti: l’ex capitano della Roma annuncia ufficialmente la sua nuova avventura, avendo già visionato la bozza del contratto. Icona indiscussa del calcio italiano, Totti continua a sorprendere, dimostrando che il suo mito non si spegne mai. Un simbolo di un calcio passato, che rimane vivo e presente nella scena sportiva e oltre.

PAZZESCO TOTTI: annuncio ufficiale sulla sua nuova avventura Ha già visto la bozza del contratto"> È il simbolo di un calcio che non c’è più, ma Francesco Totti continua a essere ovunque, anche dove meno te lo aspetti. Francesco Totti non è semplicemente un ex calciatore: è un’icona. Classe 1976, romano di nascita e romanista per vocazione, ha scritto la storia della AS Roma e del calcio italiano. Ha indossato una sola maglia in tutta la carriera, diventando un’eccezione in un’epoca di trasferimenti lampo e fedeltà rare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - PAZZESCO TOTTI: annuncio ufficiale sulla sua nuova avventura | Ha già visto la bozza del contratto

Sponsor Juve, adesso è ufficiale: torna Jeep insieme a Visit Detroit! Saranno i front-of-shirt partner: comunicato e annuncio social

La Juventus ha ufficializzato i nuovi sponsor per la stagione 2025/26: tornano Jeep e Visit Detroit come front-of-shirt partner.

“Non ci sarà più”. Tu sì que vales, via il giurato top. È Pier Silvio Berlusconi a fare l’annuncio ufficiale

Non ci sarà più "Tu sì que vales": a dare l'annuncio ufficiale è Pier Silvio Berlusconi. Nel frattempo, Maria De Filippi e Paolo Bonolis, due icone della televisione italiana, hanno riunito le loro strade sul piccolo schermo.

Jeep Juve, ufficiale il nuovo sponsor dei bianconeri con Visit Detroit! «Siamo tornati»: l’annuncio social gasa i tifosi – VIDEO

La Juventus dà il benvenuto a Jeep e Visit Detroit come nuovi sponsor ufficiali fino al 2028. L'annuncio, che ha entusiasmato i tifosi, è stato condiviso attraverso un emozionante video sui social media.

Totti lascia la Roma, l'annuncio ufficiale: "Scelta inimmaginabile ma non è stata colpa mia"

Video Totti lascia la Roma, l'annuncio ufficiale: "Scelta inimmaginabile ma non è stata colpa mia" Video Totti lascia la Roma, l'annuncio ufficiale: "Scelta inimmaginabile ma non è stata colpa mia"

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Totti, una “scommessa vincente”: l’annuncio è ufficiale

Da asromalive.it: Francesco Totti ha annunciato ufficialmente di aver firmato l’accordo con la società come Ambassador in diversi paesi del mondo In queste ultime giornate Francesco Totti è tornato spesso allo ...

Totti alla Roma, apertura UFFICIALE: annuncio e nuovo ruolo

Scrive asromalive.it: E così, in merito ad un suo possibile ritorno alla Roma, Totti ha ammesso: “Qualora ci fosse l’opportunità di avere un ruolo importante nella Roma, lo valuterei sicuramente. La Roma è sempre stata la ...

Totti designa il futuro di Allegri e Conte: «Non andranno alla Roma, hanno già firmato per altre squadre!». Annuncio a sorpresa!

Si legge su juventusnews24.com: Totti, ex capitano della Roma, anticipa il futuro di Allegri e Conte: l’annuncio che sorprende Francesco Totti non ha dubbi. Il futuro di Antonio Conte e Massimiliano Allegri non sarà nella “sua” Roma ...