pavia potenziati gli interventi contro le zanzare

Pavia, 24 maggio 2025 – Firmata dal s indaco Michele Lissia un’ordinanza per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmesse da insetti vettori e in particolare dalla zanzara tigre (Aedes albopictus). “E’ necessario intervenire a tutela della salute e dell’igiene pubblica per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori” si legge nell’ordinanza. A livello europeo, il 2018 è stato caratterizzato dal piĂą alto numero di segnalazioni di casi di WND, nota anche come febbre del Nilo occidentale, una malattia trasmessa dalla puntura di zanzare, principalmente di quelle del genere Culex. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it