Passante di Bologna pazza idea della Lega | Interriamolo sopra un boulevard alla parigina

Il Passante di Bologna si prepara a una svolta inattesa: la Lega propone di interrare l’opera sopra un boulevard stile Parigi. Mentre raccoglie firme contro la linea blu del tram, il capogruppo Di Benedetto annuncia un progetto ambizioso, destinato a rivoluzionare la mobilità urbana e ridisegnare il volto della città. Un’idea audace che genera entusiasmo e polemiche.

Bologna, 24 maggio 2025 – La Lega bolognese ‘ribalta’ il Passante. E, in via Andrea Costa, mentre raccoglie le firme contro la linea blu del tram “che paralizzerebbe la città e i Viali“ (dice il capogruppo Matteo Di Benedetto ), lancia un nuovo progetto che – è l’obiettivo – rivoluzionerebbe in meglio la viabilità. Tutto parte da un assunto, dice Cristiano Di Martino, segretario cittadino del Carroccio: “Il Passante è in stallo, è fermo. Costa troppo, mancano le risorse, e Autostrade non vuole aggiungere i due miliardi aggiuntivi. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Passante di Bologna, pazza idea della Lega: “Interriamolo, sopra un boulevard alla parigina”

