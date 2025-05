Pasquale La Rocca assente a Sognando Ballando | cos' è successo al ballerino

In apertura della terza puntata di “Sognando… Ballando con le stelle”, Milly Carlucci annuncia l’assenza di Pasquale La Rocca, che ha dovuto trascorrere alcuni giorni in ospedale a causa di un problema di salute importante.

Pasquale La Rocca non ha potuto partecipare alla terza puntata di Sognando… Ballando per un’infezione acuta che lo ha portato in ospedale.

Nel cuore del festival di Sanremo, si è svolta una semifinale speciale di Sognando Ballando, mescolando musica e danza in un’atmosfera unica.

