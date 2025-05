Parodi Anm | Forte dissenso verso riforma della magistratura

Il Parodi ANM esprime un forte dissenso verso la riforma della magistratura, evidenziando come tale proposta non favorisca l'efficienza del sistema giudiziario. In una lettera alla Presidente del Consiglio, al Ministro e ai gruppi parlamentari, si ribadisce la preoccupazione condivisa da parte dell'associazione, sottolineando che questa riforma rischia di compromettere l'indipendenza e l'efficacia della giustizia.

"Alla presidente del Consiglio, al ministro e poi a tutti i gruppi parlamentari, compresi quelli della maggioranza, sono state ulteriormente rappresentate le motivazioni del nostro assoluto dissenso verso questa riforma che, come abbiamo detto più volte, non giova assolutamente all'efficienza della giustizia". Così il presidente dell'Anm, Cesare Parodi, incontrando i giornalisti a Palermo, a margine del comitato direttivo centrale dell'Associazione nazionale magistrati che si tiene nell'aula magna della corte di appello del tribunale di Palermo.

