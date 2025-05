Parità di genere sul lavoro | Serve cultura inclusiva

In Toscana, la parità di genere sul lavoro resta una sfida, con un’occupazione femminile inferiore di 13 punti percentuali rispetto a quella maschile. Le donne, spesso impiegate part-time e in settori a bassa retribuzione, guadagnano mediamente meno dei colleghi uomini, nonostante titoli di studio superiori. È urgente promuovere una cultura inclusiva per superare queste disparità.

In Toscana, l’occupazione femminile sul mercato del lavoro è di 13 punti percentuali in meno rispetto a quella maschile. Le donne sono spesso impiegate part time e in settori mediamente a bassa retribuzione: guadagnano in media meno dei colleghi uomini, pur vantando titoli d’istruzione superiori. Lo ha reso noto il Comitato Impresa Donna CNA, nell’ambito del convegno al centro direzionale di via Perlasca. Un’iniziativa organizzata da CNA Toscana Centro e CNA Impresa Donna per affrontare, con imprenditrici, imprenditori e ospiti istituzionali, il tema della parità di genere nelle aziende (l’associazione sarà la prima in Toscana a ricevere la certificazione della parità di genere, ndr) con l’obiettivo di "promuovere l’uguaglianza tra uomini e donne nel mondo del lavoro, informare sulle opportunità legate alla certificazione della parità di genere, condividere esperienze e diffondere una cultura più equa e rispettosa". 🔗 Leggi su Lanazione.it