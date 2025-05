Papa Prevost accoglie Curia e istituti ripristina bonus 500€ e ringrazia l’impegno

Il Papa ha incontrato ufficiali della Curia romana e collaboratori di Santa Sede, Governatorato e Vicariato di Roma nell’Aula Paolo VI. Durante l’udienza, ha annunciato il ripristino del bonus di 500 euro e ha ringraziato per l’impegno dei presenti. È stata la prima volta che questi gruppi hanno partecipato a un evento di questo tipo, evidenziando attenzione e riconoscimento del loro lavoro.

Questa mattina il Papa ha accolto in udienza, per la prima occasione, gli officiali della Curia romana e i collaboratori di Santa Sede, del Governatorato e del Vicariato di Roma presso l’Aula Paolo VI. Durante l’incontro, Leone XIV ha annunciato il ripristino della gratifica da 500 euro, una misura già applicata in passato ai lavoratori . L'articolo Papa Prevost accoglie Curia e istituti, ripristina bonus 500€ e ringrazia l’impegno è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it © Sbircialanotizia.it - Papa Prevost accoglie Curia e istituti, ripristina bonus 500€ e ringrazia l’impegno

Contenuti che potrebbero interessarti

Prevost allontana i simboli di Papa Francesco: le prime scelte da nuovo Papa

(?? Campo content non trovato)

Padre Edgar, chi è l?uomo ombra di Papa Leone XIV: sarà lui a gestire l?agenda di Prevost

Padre Edgar, 36 anni e originario di Chiclayo, Perù, emerge come l'uomo ombra di Papa Leone XIV. Dalla sua recente nomina come Segretario del Prefetto del Dicastero per i Vescovi, si troverà a gestire l'agenda di Prevost, assumendo un ruolo chiave all'interno della Città del Vaticano in un momento cruciale per la Chiesa.

11 frasi di Papa Leone XIV, pronunciate quando era Robert Francis Prevost

Robert Francis Prevost è stato eletto Papa Leone XIV l'8 maggio 2025, succedendo a Papa Francesco I dopo un conclave sorprendentemente breve.

Altre fonti ne stanno dando notizia

Papa Leone XIV: «I pontefici passano la Curia rimane, non smarrite la memoria». Domenica in Campidoglio

Da roma.corriere.it: Primo incontro nell'aula Paolo VI con gli Officiali della Curia, i dipendenti della Santa Sede, del Governatorato e del Vicariato. Strade chiuse e bus deviati per la visita di Prevost in Comune e a Sa ...

Papa Leone, ritorno nel Palazzo apostolico: Prevost accetta l'invito della curia. Ma la dimora papale dovrà essere ristrutturata

Da ilmessaggero.it: È difficile che Leone XIV possa ignorare le precise richieste che si sono ascoltate, chiare e forti, all'interno delle Congregazioni Generali, nei giorni precedenti al conclave.

Quella chiamata di Bergoglio: “Servi a Roma”

repubblica.it scrive: Due anni fa Francesco gli affidò la guida del Dicastero dei vescovi. Qualche mese dopo lo fece cardinale. La città eterna nel destino ...

Chi è Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV