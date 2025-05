Papa Leone XIV ripristina il bonus ai dipendenti | un segnale di rinnovamento

Papa Leone XIV ripristina il bonus ai dipendenti, segnando un gesto simbolico di rinnovamento per il Vaticano. Dopo la sospensione decisa da Papa Francesco nel 2013, questa scelta rappresenta un ritorno alle tradizioni e un segnale di attenzione verso il personale. Con questa mossa, Leone XIV desidera rafforzare il suo impegno nei confronti della cura e del benessere della Curia romana.

Papa Leone XIV segna una svolta nel Vaticano, reintroducendo un gesto simbolico di grande portata. Nel 2013, Papa Francesco aveva sospeso una tradizione consolidata nella Curia romana, in linea con la sua visione di sobrietà . Ora, con questa nuova decisione, Leone XIV imprime il proprio marchio, mostrando una diversa attenzione verso il personale vaticano. Un bonus di 500 euro per i dipendenti. Con un annuncio che arriva prima della sua prima udienza pubblica con i lavoratori, Papa Leone XIV ha deciso di ripristinare la gratifica straordinaria di 500 euro, un gesto che non è solo economico, ma rappresenta una nuova visione pastorale. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

