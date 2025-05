Papa Leone XIV nomina il cardinale Luis Antonio Tagle suo successore alla Diocesi di Albano

Papa Leone XIV ha annunciato la nomina del cardinale Luis Antonio G. Tagle come suo successore alla diocesi di Albano. La comunità locale accoglie con gioia questa scelta, sperando di poterlo presto incontrare. Un momento importante che segna un nuovo capitolo per la diocesi e rafforza il legame tra il santo padre e la comunità albense.

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Luis Antonio G. Tagle come suo successore alla Diocesi di Albano. Grande gioia dal comune di Albano, che spera di accogliere presto il cardinale. 🔗 Leggi su Fanpage.it ¬© Fanpage.it - Papa Leone XIV nomina il cardinale Luis Antonio Tagle suo successore alla Diocesi di Albano

Ecco la prima nomina di Papa Leone XIV

A soli sette giorni dalla sua elezione, Papa Leone XIV ha compiuto la sua prima nomina, annunciata dalla sala stampa vaticana.

Papa Leone XIV nomina cardinale Reina gran cancelliere del Pontificio Istituto GP II Matrimonio e Famiglia, rimosso il "pro trans" mons Paglia

Papa Leone XIV ha nominato il cardinale Baldassare Reina, già vicario generale di Roma e gran cancelliere della Pontificia Università Lateranense, nuovo gran cancelliere del Pontificio Istituto Giovanni Paolo II per il Matrimonio e la Famiglia.

La prima nomina curiale di Papa Leone XIV è di una donna: una suora segretario del Dicastero Vita consacrata

La prima nomina curiale di Papa Leone XIV riguarda una donna: la suora Tiziana Merletti, segretario del Dicastero per gli Istituti di vita consacrata.

Chi è Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV

Chi è Robert Francis Prevost, il nuovo papa Leone XIV

