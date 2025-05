Papa Leone XIV invita a custodire la memoria | I Papi passano la Curia rimane

Papa Leone XIV invita a custodire la memoria storica della Chiesa, sottolineando che i papi passano, ma la Curia rimane. In un'udienza in Aula Paolo VI, ha esortato i dipendenti vaticani a preservare il patrimonio della memoria per mantenere vivo il senso del cammino e la dimensione missionaria della nostra vocazione.

Papa Leone XIV, rivolgendosi ai dipendenti vaticani in udienza in Aula Paolo VI, ha insistito sull'invito a custodire "la memoria storica" della Sede Apostolica, perchĂ© solo in questo modo è possibile mantenere il senso del cammino da perseguire, a non perdere la "dimensione missionaria", come desiderio di Papa Francesco, e a superare incomprensioni e pregiudizi con pazienza, umiltĂ  e "umorismo". Nel discorso ha poi ricordato la sua esperienza di missione in PerĂą. Inoltre, Papa Leone XIV ha ripristinato la gratifica ai dipendenti del Vaticano

Zelensky invita Papa Leone XIV in Ucraina per una visita apostolica

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha rivelato su Telegram di aver esteso un invito al Papa Leo XIV durante la loro prima conversazione telefonica.

Telefonata Zelensky-Leone XIV, il presidente ucraino invita il Papa a Kiev

KIEV (UCRAINA) (ITALPRESS) – In un importante momento di dialogo, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avuto la sua prima telefonata con Papa Leone XIV.

Papa Leone XIV ai giornalisti: “Disarmiamo le parole per disarmare il mondo”. Telefonata con Zelensky: che lo invita a Kiev

Papa Leone XIV ha accolto i giornalisti con umorismo e saggezza, esprimendo il desiderio di "disarmare le parole per disarmare il mondo".

L'agenda di Papa Leone XIV. Fatima attendeva card. Prevost e Zelensky lo invita

Video L'agenda di Papa Leone XIV. Fatima attendeva card. Prevost e Zelensky lo invita Video L'agenda di Papa Leone XIV. Fatima attendeva card. Prevost e Zelensky lo invita

Leone XIV ha incontrato Vance in Vaticano: conflitti e diritti umanitari tra i temi affrontati - Vance incontra papa Leone XIV in Vaticano sull'Ucraina e gli altri conflitti (Video); Papa Leone XIV, Accattoli: Ci invita a essere Chiesa missionaria; Il leader della Chiesa greco-cattolica invita Papa Leone XIV a visitare l'Ucraina; JD Vance da papa Leone XIV con una lettera: l'invito di Donald Trump alla Casa Bianca. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Il Papa cita Francesco e invita a praticare l’umorismo

Come scrive askanews.it: Città del Vaticano, 24 mag. (askanews) – Se tutti, soprattutto quanti lavorano ed operano a servizio della Santa Sede, sono chiamati a “cooperare alla grande causa dell’unità e dell’amore, cerchiamo d ...

Il Papa alla Curia: "Costruiamo unità, via incomprensioni" e invita all'umorismo

Riporta msn.com: Il Papa incontra la Curia e richiama all'unità anche all'interno dell'ambiente di lavoro vaticano. "Se dunque dobbiamo tutti cooperare alla grande causa dell'unità e dell'amore, cerchiamo di farlo pri ...

Papa Leone XIV ripristina la gratifica di 500 euro ai dipendenti del Vaticano

Lo riporta msn.com: (Adnkronos) - Il Papa stamani ha ricevuto in udienza per la prima volta gli officiali della Curia romana e i dipendenti di Santa Sede, Governatorato e Vicariato di Roma, in Aula Paolo VI. Leone XIV ha ...