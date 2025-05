Papa Leone XIV in Campidoglio e a San Giovanni in Laterano il 25 maggio | strade chiuse e bus deviati

Il 25 maggio Papa Leone XIV visiterà il Campidoglio e la basilica di San Giovanni in Laterano, con importanti chiusure stradali e deviazioni dei bus. Per garantire la sicurezza, molte vie saranno interdette al traffico e i servizi pubblici saranno riorganizzati. Ecco le principali informazioni per chi si sposta in zona in questa giornata.

Sosta in Campidoglio domenica per Papa Leone XIV

Domenica prossima, Papa Leone XIV effettuerà una sosta al Campidoglio durante il suo tragitto dal Vaticano alla Basilica di San Giovanni.

Papa Leone XIV torna a Nicea, dopo 1700 anni dal primo Concilio ecumenico, per un gesto senza precedenti che segna un forte richiamo all'unità dei cristiani.

