Panoramica sull’inciviltà | il nuovo sport estremo sulle colline aretine è il lancio dell’Eternit

Sulle tranquille colline aretine, un nuovo sport estremo sta emergendo: il lancio dell'eternit. Un atto di inciviltà che rovina la bellezza naturale della zona, trasmettendo un messaggio di irresponsabilità e degrado, e lasciando un’impronta pericolosa e indelebile nel paesaggio, lontano da qualsiasi forma d’arte o rispetto per l’ambiente.

Arezzo, colline: dove la natura bacia il paesaggio, i furbetti del rifiuto lo pugnalano alle spalle. Non parliamo di arte moderna o installazioni post-industriali, ma di vere e proprie opere d’ingegno incivile, partorite dalle menti geniali di chi ha scambiato le dolci strade di Peneto per un’area ecologica fai-da-te. Stamattina, sul sentiero di Peneto venti metri prima di sbucare sulla Panoramica, tra una pedalata e un’imprecazione, ci siamo imbattuti nell’ennesima galleria d’orrore: un tappeto di macerie che manco a Beirut negli anni ’80 – mattonelle, cartongesso, marmo e, udite udite, due finestre con doppi vetri in ottimo stato. 🔗 Leggi su Lortica.it © Lortica.it - Panoramica sull’inciviltà: il nuovo sport estremo sulle colline aretine è il lancio dell’Eternit

