Palma d' oro a Jafar Panahi per a Simple Accident

Jafar Panahi ha conquistato la Palma d'Oro al 78° Festival di Cannes con il suo film "A Simple Accident". La prestigiosa premiazione, assegnata dalla giuria presieduta da Juliette Binoche, riconosce il valore e il talento del regista iraniano, consolidando la sua posizione nel panorama cinematografico internazionale.

I due film prababile Palma d'oro sono "Sentimental Value" di Trier e "It Was Just An Accident" di Jafar Panahi. Favoritissima Jennifer Lawrence come Miglior attrice

La cerimonia di chiusura del Festival di Cannes 2025, trasmessa domani alle 19.00 su Sky Uno e sul sito del festival, promette emozioni.

Una Palma politica. A Cannes trionfa il dissidente Jafar Panahi: "L'importante è la libertà dell'Iran"

