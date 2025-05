Pallanuoto femminile L’Ekipe Orizzonte domina gara-1 della finale play-off ed è ad un passo dallo Scudetto!

L’Ekipe Orizzonte conquista gara 1 della finale playoff di pallanuoto femminile, portandosi a un passo dallo scudetto. Con un dominio netto alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, le padrone di casa iniziano al meglio la serie al meglio delle tre sfide contro la SIS Roma, avvicinando sempre più il titolo tricolore.

Dominio delle padrone di casa alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, nel primo atto dell a finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: in gara-1 della serie al meglio delle tre sfide che assegnerà lo Scudetto si impone L’Ekipe Orizzonte, che liquida la SIS Roma con il netto score di 13-6. Nel primo quarto regna l’equilibrio, le etnee ribaltano lo score dopo l’iniziale marcatura delle capitoline e chiudono in vantaggio sul 3-2. Nel secondo periodo le siciliane trovano il +2, le ospiti accorciano, ma le etnee allungano ancora e toccano il +3, difeso fino al 7-4 di metà gara. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto femminile, L’Ekipe Orizzonte domina gara-1 della finale play-off ed è ad un passo dallo Scudetto!

