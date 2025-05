Pallanuoto | arriva il Triplete per la Pro Recco Battuto il Radnicki l’Euro Cup va in Liguria

La Pro Recco conquista un prestigioso triplete, vincendo l’Euro Cup dopo aver già trionfato in campionato e in Coppa Italia. Nonostante l’assenza della Champions League, il club ligure celebra un successo straordinario, battendo il Radnicki nella finale di ritorno a Sori. È un momento di grande festa per la squadra e i tifosi, che coronano un’altra stagione storica.

È diverso da quello classico, non c’è la Champions League per le note vicende di inizio stagione, ma è comunque un Triplete. È festa in quel di Sori: la Pro Recco trova il terzo trofeo stagionale dopo scudetto e Coppa Italia, trionfo infatti nell’Euro Cup. Oggi in scena il match di ritorno della finale dopo l’andata vinta 16-12 con il Radnicki. I serbi non riescono a reagire, trovandosi davanti un Cannella scatenato, autore di quattro reti, ma in generale una squadra di Sukno in netto controllo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pallanuoto: arriva il Triplete per la Pro Recco. Battuto il Radnicki, l’Euro Cup va in Liguria

