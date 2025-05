Palazzo Mosti esposto lenzuolo bianco per le vittime del conflitto a Gaza

Oggi, il Comune di Benevento ha esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio, come gesto di lutto, solidarietà e denuncia per le vittime del conflitto a Gaza. Un'azione simbolica che si inserisce nella mobilitazione nazionale, esprimendo vicinanza e preoccupazione per le sofferenze causate dal conflitto nella regione.

Quest'oggi il Comune di Benevento ha esposto un lenzuolo bianco sulla facciata del Municipio storico come segno di lutto, solidarietà e denuncia per le vittime del conflitto a Gaza, aderendo alla relativa mobilitazione nazionale. "Un gesto simbolico – ha evidenziato il sindaco Clemente Mastella – per le sofferenze inflitte alla popolazione civile di Gaza e in particolare ai bambini. Questa atroce scia di dolore deve arrestarsi e la solidale partecipazione emotiva va ampliata ai tanti martiri di questo stridente ritorno dei conflitti sulla scena mondiale: dai giovani trucidati dalla follia terroristica di Hamas il 7 ottobre 2023, al grido di dolore proveniente dagli altri luoghi di questa devastante guerra mondiale a pezzi di cui ha parlato Papa Francesco: dall'Ucraina al Myanmar, fino al Sudan.

