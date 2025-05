PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0 | Gambia simbolo di milanismo Musah spaesato

Nel duello di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il match termina senza reti nel primo tempo. Nella ripresa, l'attenzione si sposta su Gabbia e Musah, tra i protagonisti di una partita ricca di tensione e sorprese. Ecco pagelle, tabellino e i principali protagonisti di un incontro che resterà nella memoria dei tifosi.

Voti, top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i biancorossi In un clima davvero surreale, il primo tempo di Milan-Monza si conclude con il risultato di zero a zero. Poi nella ripresa ci pensa un milanista vero come Matteo Gabbia a sbloccare. Joao Felix saluta San Siro con una pennellata su punizione PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA (LaPresse) – Calciomercato.it Ecco i voti: MILAN Maignan 6. Tomori 6. Gabbia 7. Pavlovi? 6,5. Musah 5 – Dal 45? Chukwueze 6,5. 🔗 Leggi su Calciomercato.it