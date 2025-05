PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA 2-0 | Gabbia simbolo di milanismo Musah spaesato

Nel match di San Siro tra Milan e Monza, valevole per la 38ª giornata di Serie A, il primo tempo si chiude senza reti in un clima surreale. Nella ripresa, Matteo Gabbia si fa protagonista, mentre Musah appare spaesato. Ecco pagelle, tabellino e i voti top e flop di una gara che ha lasciato molti spunti emotivi e tecnici.

Voti, top e flop del match di San Siro, valevole per la 38a giornata del campionato di Serie A, tra i rossoneri e i biancorossi In un clima davvero surreale, il primo tempo di Milan-Monza si conclude con il risultato di zero a zero. Poi nella ripresa ci pensa un milanista vero come Matteo Gabbia a sbloccare. Joao Felix saluta San Siro con una pennellata su punizione PAGELLE E TABELLINO DI MILAN-MONZA (LaPresse) – Calciomercato.it Ecco i voti: MILAN Maignan 6. Tomori 6. Gabbia 7. Pavlovi? 6,5. Musah 5 – Dal 45? Chukwueze 6,5.

