’Otziare’ c’è anche Odifreddi

Domani, in centro storico, ’ Otziare ’, dal Progetto di ospitalità diffusa Otzio che ha affidato l’immagine della terza edizione all’artista Paola Tassetti. Pranzo condiviso nella lunga tavolata in vicolo Cunicchio e alle 17 nella vicina Piazza Gramsci (ingresso libero), Piergiorgio Odifreddi saprà guidare da par suo i presenti in un elogio dell’ozio, tra filosofia, e lentezza pensante. Infine, dalle 19, si potrà oziare nello Slargo dei Torrioni, con la musica dalla finestra, a cura del dj Disco Strummer, mangiare, bere, mentre l’illustratore Lufo si esibirà in un live painting. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it