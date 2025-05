Otto rioni per una grande sfida Tutto pronto per il Palio 2025

Otto rioni pronti a sfidarsi nel Palio 2025: tutto è pronto per l’attesa battaglia tra Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Pantera e Puma. Si comincia giovedì alle 20.30 con la tradizionale "Cena dei Rioni" in piazza Risorgimento. L’edizione 2025 promette grandi emozioni e competizioni appassionanti, mentre i quartieri si preparano a scrivere una nuova entusiasmante pagina di questa storica tradizione

Si partirà il prossimo giovedì alle 20.30, con la tradizionale "Cena dei Rioni" in piazza Risorgimento. Ma per allora, i quartieri Drago, Giraffa, Istrice, Leone, Lupa, Orso, Pantera e Puma avranno già iniziato a darsi battaglia. Tutto pronto per l’edizione 2025 del "Palio dei Rioni che fino a pochi mesi fa appariva in forse. La "chiamata alle armi" da parte dei presidenti si è rivelata risolutiva e alla fine i rioni si confronteranno in nove diverse discipline sportive da maggio a luglio: basket giovanile, burraco, calcio senior, calcio giovanile, calcio esordienti, ciclismo (con la cronoscalata in concomitanza con la "Notte Gialla" sabato 12 luglio), mountain bike (con percorso all’interno dell’Area Naturale Protetta di Interesse Locale della Magia), padel e podismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Otto rioni per una grande sfida. Tutto pronto per il Palio 2025

Altre letture consigliate

Lecco si prepara alla sfida: nasce il Palio dei Rioni con un grande "nascondino"

Lecco si prepara a vivere un’emozionante sfida con il Palio dei Rioni, che quest'anno introduce un grande nascondino.

Lecco si prepara alla sfida: nasce il Palio dei Rioni con un grande "nascondino"

Lecco si prepara a vivere un evento unico: il Palio dei Rioni, che si svolgerà in un'atmosfera di grande entusiasmo e coinvolgimento grazie a un grande nascondino.

Internazionali d’Italia 2025, la grande sfida: Sinner contro Alcaraz per il titolo Masters 1000.

Jannik Sinner è pronto a confrontarsi con Carlos Alcaraz nella finale degli Internazionali d'Italia 2025, un evento atteso che si svolgerà domenica 18 maggio al Foro Italico di Roma.

Quattrini M1X vs VMC Crono - La grande sfida largeframe

Video Quattrini M1X vs VMC Crono - La grande sfida largeframe Video Quattrini M1X vs VMC Crono - La grande sfida largeframe

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Otto rioni per una grande sfida. Tutto pronto per il Palio 2025; Colonna – Il 14 e 15 giugno torna la grande sfida del “Palio dei Rioni”; Giostra della Quintana, svelata l'edizione della Sfida: partono le celebrazioni per gli 80 anni di storia della manifestazione; Lecco si prepara alla sfida: nasce il Palio dei Rioni con un grande nascondino. 🔗Cosa riportano altre fonti

Otto rioni per una grande sfida. Tutto pronto per il Palio 2025

Riporta lanazione.it: Superate le incertezze iniziali, le squadre si confronteranno in nove discipline da maggio a luglio. La festa comincia giovedì 29 con la tradizionale cena in piazza Risorgimento e poi il via ai tornei ...

Otto rioni in gara per 9 discipline sportive diverse e festa finale a luglio: ecco il Palio 2025

Come scrive valdinievoleoggi.it: In una sala consiliare gremita di cittadini si è svolta la presentazione dell’edizione 2025 del Palio dei Rioni, la manifestazione sportiva che dal 2013 ravviva il calendario di eventi della città. La ...

Lecco si prepara alla sfida: nasce il Palio dei Rioni con un grande "nascondino"

Secondo leccotoday.it: Il Palio dei Rioni arriva a Lecco con una formula innovativa, combinando tradizione e modernità nell'ambito della Festa del Lago e della Montagna. L'iniziativa, presentata venerdì mattina dal sindaco ...