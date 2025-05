Oroscopo di Paolo Fox per oggi 24 maggio | Venere in Gemelli fortunati i Pesci

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per sabato 24 maggio: Venere in Gemelli porta fortuna ai Pesci, invitandoli a lasciarsi guidare dalle emozioni. La giornata segna l'inizio di un weekend che invita a rallentare, ascoltando se stessi e ciò che conta. La Luna in Scorpione acuisce intuizioni e riflessioni, preparando il terreno per un fine settimana ricco di spunti e rinnovamento.

Ecco l'oroscopo di Paolo Fox per sabato 24 maggio! La giornata apre le porte a un fine settimana che invita a rallentare, ma non a fermarsi del tutto. È il momento ideale per ascoltare se stessi e lasciarsi guidare dalle emozioni, senza perdere di vista ciò che è importante. La Luna in Scorpione amplifica l'intuito e ci porta a riflettere su ciò che vogliamo davvero, soprattutto nei rapporti interpersonali. Oroscopo di Paolo Fox, per sabato 24 maggio 2025, segno per segno. Venere in Gemelli favorisce il flirt, la leggerezza e la voglia di divertirsi, ma chi cerca stabilità dovrà saper distinguere tra gioco e profondità.

