Ornella Vanoni | “La morte per me è vicina Ho scelto di vivere sola ma a volte mi manca una carezza”

Ornella Vanoni, a 91 anni, riflette sul passare del tempo e sulla vicinanza della morte, confessando di vivere da sola e di sentire occasionalmente la mancanza di una carezza. La leggendaria cantante si racconta a Verissimo, tra ricordi di vita indipendente e il premio honoris causa che tra poco riceverà, sottolineando la sua forza e la sua sensibilità.

"La morte è vicina. Ho praticamente 91 anni, è facile pensarci", ha raccontato Ornella Vanoni a Verissimo a proposito del tempo che passa. E sull'amore: "Vivo sola da tanti anni, ho deciso così. A volte però mi manca una carezza". Presto riceverà una laurea honoris causa, anche se al sindaco di Milano Sala aveva chiesto un'aiuola. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Ornella Vanoni: “La morte per me è vicina. Ho scelto di vivere sola, ma a volte mi manca una carezza”

