Ornella Vanoni a Verissimo ha condiviso momenti intimi della sua vita, tra passioni, tradimenti e successi. La cantante ha espresso grande emozione per la Laurea ad honorem che riceverà presto, riflettendo sul suo percorso personale e artistico. Un'intervista sincera e ricca di sentimento, che sancisce la sua grande e duratura carriera.

Ornella Vanoni a Verissimo ha parlato della sua vita e della sua carriera sottolineando di aver sofferto in amore, di essere stata tradita, ma di aver anche tradito. La cantante ha poi parlato della Laurea ad honorem che riceverà a breve. Si è detta molto emozionata e pronta a pensare bene al suo discorso. Nel frattempo ha anche svelato di aver chiesto a Beppe Sala che le dedicassero un teatro, come ad esempio l’Arcimboldi. Le hanno risposto che è una cosa che si può fare solo dopo la morte. Così la Vanoni ha chiesto almeno una aiuola. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Ornella Vanoni a Verissimo: “Vorrei un’aiuola” | Video Mediaset

“Quando si ha la mia età si deve pensare la morte come vicina, senza ansia. Non so se arrivo a Natale, non ho il bilancino”: così Ornella Vanoni

Quando si arriva alla mia età, è naturale vedere la morte come una presenza vicina, ma senza ansia. Ornella Vanoni, con la sua ironia e il suo spirito, affronta il tema con lucidità.

Buon compleanno alla straordinaria Ornella Vanoni ?? Una leggenda della musica italiana. #Verissimo

