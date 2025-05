Ornella Vanoni a Verissimo | ‘Ho chiesto al sindaco Sala di intitolarmi un’aiuola ma devo prima morire’

Ornella Vanoni è tornata a Verissimo il 24 maggio, mostrando un look rinnovato con capelli bianchi e riflessi biondi. Durante l’intervista, ha parlato del suo ultimo libro, "Vincente o perdente", e ha scherzato sul suo desiderio di essere intitolata a un’aiuola dal sindaco Sala, dicendo che bisogna aspettare di morire. Un momento di actualità, emozioni e novità per la cantante.

Un nuovo look e un nuovo libro. Ornella Vanoni è tornata Verissimo nella puntata di sabato 24 maggio con un look completamente rinnovato: via i ricci rossi, spazio a chiome bianche con riflessi biondi che illuminano il suo volto. Al centro dell'intervista il suo ultimo libro, Vincente o perdente, che lei stessa definisce: «Non è una biografia. È un viaggio nelle mie emozioni e fragilità». 'Per anni non mi sono amata'. Con estrema sincerità, Ornella Vanoni racconta la sua lunga battaglia con l'insicurezza: «Ero timida.

