Oggi, sabato 24 maggio 2025, alla Piscina Comunale di Nesima, Catania, si apre la finale dei play-off di A1 femminile di pallanuoto tra Orizzonte Catania e SS Lazio. Gara-1, valida al meglio delle tre sfide, segna l’inizio di questa emozionante sfida. Programma, orari e diretta streaming disponibili per gli appassionati che vogliono seguire l’evento live.

Si terrĂ alla Piscina Comunale di Nesima, a Catania, il primo atto della finale play-off della Serie A1 2024-2025 di pallanuoto femminile: oggi, sabato 24 maggio, si giocherĂ gara-1 della serie al meglio delle tre sfide tra le padroni di casa etnee dell’Orizzonte Catania e la compagine capitolina della SIS Roma. Il miglior piazzamento nella classifica finale della regular season ha certificato il vantaggio del fattore campo nella finale play-off dell’ Orizzonte Catania, che in semifinale ha battuto per 2-0 il Trieste, mentre la SIS Roma si è imposta per 2-0 contro il Rapallo. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Orizzonte Catania-SIS Roma oggi, A1 pallanuoto femminile 2025: orario gara-1, programma, tv, streaming

