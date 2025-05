Orario Venezia Juve | quando si gioca il match del Penzo Data e orario della sfida dell’ultima giornata di Serie A tutti i dettagli

Scopri tutti i dettagli su orario, data e luogo di Venezia-Juventus, l’ultima giornata di Serie A al Penzo. La sfida rappresenta un momento cruciale per i bianconeri, pronti a conoscere il loro destino nella stagione. Ecco le informazioni essenziali per non perdere questa importante partita.

Orario Venezia Juve: ecco quando si gioca il match del Penzo. Data e orario della partita valida per l’ultima giornata di Serie A, tutti i dettagli. È arrivata l’ora della verità per la Juve: i bianconeri, infatti, sono pronti a conoscere il loro destino. Dalla trasferta contro il Venezia passerà l’epilogo della stagione, con la qualificazione alla prossima Champions League ancora in palio. Il match, valido per la 38ª giornata di Serie A e in programma allo Stadio Penzo, andrà in scena domenica 25 maggio alle ore 20. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Orario Venezia Juve: quando si gioca il match del Penzo. Data e orario della sfida dell’ultima giornata di Serie A, tutti i dettagli

