Open House Roma 2025 | il programma con i luoghi da visitare e come prenotarsi agli eventi

Dal 24 maggio al 1 giugno 2025 torna Open House Roma, l’evento che permette di scoprire gratuitamente oltre 200 luoghi iconici della città. La XIII edizione offre visite guidate, itinerari unici e l’opportunità di esplorare l’architettura romana. Scopri il programma completo e come prenotare i tuoi ingressi per vivere un’esperienza indimenticabile nel cuore di Roma.

Parte dal 24 maggio al primo giugno la XIII di Open House Roma. Per nove giorni saranno oltre duecento i siti da poter visitare gratuitamente ubicati per le vie della Capitale. Vediamo il programma e come prenotarsi. 🔗 Leggi su Fanpage.it © Fanpage.it - Open House Roma 2025: il programma con i luoghi da visitare e come prenotarsi agli eventi

Altri articoli sullo stesso argomento

Cultura: dal 24 maggio al 1° giugno 2025 torna Open House Roma, il patrimonio architettonico della città eterna guarda al futuro

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma ospiterà la tredicesima edizione di Open House Roma, un evento pubblico e gratuito promosso dall’Associazione Culturale Open City Roma.

Open House Roma 2025: 220 location, 60 tour e 50 eventi per esplorare il Patrimonio futuro

Open House Roma 2025, in programma dal 24 maggio all'1 giugno, celebra la capitale con 220 location, 60 tour e 50 eventi.

Open House Roma 2025: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente

Dal 24 maggio al 1° giugno 2025, Roma apre le sue porte alla tredicesima edizione di Open House Roma, un evento gratuito che permette di visitare oltre 200 iconici edifici storici, moderni e contemporanei.

Luoghi Inaccessibili a Roma aperti per un evento speciale | Open House Roma #roma

Video Luoghi Inaccessibili a Roma aperti per un evento speciale | Open House Roma #roma Video Luoghi Inaccessibili a Roma aperti per un evento speciale | Open House Roma #roma

Approfondimenti da altre fonti

Cultura: dal 24 maggio al 1° giugno 2025 torna Open House Roma, il patrimonio architettonico della città eterna guarda al futuro; I posti da non perdere ad Open House Roma 2025; Open House Roma 2025, centinaia di edifici aperti al pubblico; Open House Roma 2025: gli edifici più belli della Capitale da visitare gratuitamente. 🔗Cosa riportano altre fonti

Open House Roma 2025: il programma con i luoghi da visitare e come prenotarsi agli eventi

fanpage.it scrive: Al via la dal 24 maggio al primo giugno la tredicesima edizione di Open House Roma. L'evento culturale apre gratuitamente al pubblico 220 luoghi della Capitale per visitare la città eterna tra edifici ...

Cosa fare a Roma (anche gratis) sabato 24 e domenica 25 maggio: dalla tredicesima edizione di Open House alla Festa della pizza (fritta)

Da msn.com: Nubi sparse e poi schiarite: l’ultimo weekend di maggio si annuncia dunque soleggiato e con temperature che non costringono di certo a restare in casa, anzi a uscire e poter godere i ...

Roma, torna Open house l'evento pubblico per scoprire le bellezze nascoste della Capitale

Segnala msn.com: Dal 24 maggio al primo giugno 2025 si terrà a Roma la tredicesima edizione di Open house Roma, il grande evento pubblico e gratuito ...